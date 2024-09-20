شهداء وجرحى في غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية في بيروت

العالم - لبنان

وأفادت مصادر لبنانية ان أكثر من غارة على المبنى المستهدف في منطقة القائم في شارع مكتظ بالمارة.

وأوضحت المصادر ان 3 مواطنين لبنانيين استشهدوا وجُرح 17 آخرين في حصلية اولية للعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت، وان عمليات إزالة الركام والبحث عن المصابين متواصلة في مكان العدوان الصهيوني في منطقة القائم.

وأوضحت ان سيارات الإسعاف تقوم حاليا بانتشال جرحى وضحايا بينهم أطفال وكبار من محل الغارة الإسرائيلية على منطقة القائم في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وظهرت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق العاصمة اللبنانية بيروت في مقاطع فيديو تداولها ناشطون اليوم الجمعة بعد أن قال سكان في الضاحية الجنوبية للمدينة إنهم سمعوا دوي انفجار قوي.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارة جوية قال إنها “دقيقة” على العاصمة اللبنانية بيروت.

شاهد اللحظات الاولى لاستهداف مبنى سكنيا في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت

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