رد حزب الله على جرائم الاحتلال سيكون اكبر من اي وقت مضى +فيديو

العالم - خاص العالم

واشار الباحث والمحلل في الشؤون الاستراتيجية في حوار لقناة العالم الى ان الاحتلال الاسرائيلي بدأ خرق قواعد الاشتباك لاسيما بعد مجزرة البيجر والعملية في ضاحية بيروت الجنوبية التي يعتقد انها عملية اغتيال في منطقة تسمى القائم وهي على مقربة على مجمع سيد الشهداء الذي يقيم فيه حزب الله الاحتفالات المركزية.

واضاف ان ما يتوفر من معلومات حتى الان ان هناك طائرة مسيرة قامت بقصف شقة ولا توجد معلومات اضافية، متابعا ان بعض وسائل الاعلام نقلت عن جيش الاحتلال الاسرائيلي انه قام بعملية اغتيال دقيقة في منطقة بيروت، وانه يجب الانتظار ما يصدر عن حزب الله.

واكد امهز ان الكيان الاسرائيلي ياخذ الامور نحو تصعيد اكبر ويريد جر المنطقة نحو حرب اقليمية واسعة على ابواب الانتخابات الرئاسية الامريكية، مشيرا الى ان نتنياهو وفريقه الذي يريد التصعيد يستفيدون من امرين اساسيين ان الانتخابات الامريكية تجري الان ولا توجد قوة امريكية تفرض عليه شيئا في حين ان امريكا تتحدث عن عدم التصعيد علنا اما في الواقع هي شريك كامل، ما يعني انه لم يكن لكيان الاحتلال القيام باي شيء دون ضوء اخضر من امريكا.

وحول ما اذا كان هناك بدايات حرب مفتوحة وشاملة، اعتبر ان ما قام به ااحتلال الاسرائيلي صعد الامور ، في حين ان حزب الله لا يتعامل بشكل اندفاعي غير مدروس وغير دقيق كونه يدرك خوضه معركة مع عدو قوي ولديه دعم خارجي ، وبالتالي كما قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الحرب هناك مرة لك ومرة لعدوك مشددا على ان الاحتلال سيرى الرد ، مشيرا الى ان ما قام به الاحتلال سرع من وتيرة قيام حزب الله بعملية رد سريعة وقريبة، متوقعا ان يكون الرد اكبر من اي مضى وطريقة مختلفة عن المرات السابقة.