شاهد.. شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم أن الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت تصعيدا خطيرا بعد غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية.

وأضاف، أن الغارة استهدفت شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس خلال ساعة الذروة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة شهداء و17 إصابة كحصيلة أولية.

وأفاد مراسل قناة العالم أن صلية من الصواريخ أُطلقت، ولكن لم يتضح بعد الأهداف التي قد تصيبها. من المتوقع أن تتضح الصورة أكثر في الساعات القادمة. وأشار إلى أن الوضع الميداني يشهد تصاعداً في التوتر، مع استمرار العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني والفرق الصحية هرعت إلى مكان الحادث وتعمل على انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

من المتوقع أن يصدر حزب الله بياناً رسمياً يوضح طبيعة الرد على هذه الغارة، ويحدد الجهة المستهدفة. حتى الآن، يتم تداول أسماء غير مؤكدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن الاعتماد عليها إلا بعد صدور بيان رسمي من المقاومة.