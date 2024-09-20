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الاتحاد الأوروبي يعتزم تجميد أصول البنك المركزي الروسي في 2025

الاتحاد الأوروبي يعتزم تجميد أصول البنك المركزي الروسي في 2025
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

يعتزم الاتحاد الأوروبي تمديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي من يناير 2025 ولمدة ثلاث سنوات .

العالم _ أوروبا

أعلن عن ذلك للصحفيين ممثل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث تابع: "يقترح رئيس الدبلوماسية ترك فترة ستة أشهر من تمديد جميع العقوبات، ولكن تمديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي لمدة 36 شهرا بدلا من 6 أشهر". ووفقا للدبلوماسي، من المتوقع أن يتم تطبيق مثل هذا القرار اعتبارا من يناير 2025.

وأكد المصدر الأوروبي في الوقت نفسه أنه من أجل دخول هذا القرار حيز التنفيذ، يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي الموافقة عليه بالإجماع قبل نهاية العام.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت، 13 سبتمبر الجاري، أن الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي سوف ينظرون في فرصة لتمديد العقوبات المفروضة على روسيا أقل من ستة أشهر، وقد تزيد فترة صلاحيتها إلى ثلاث سنوات.

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