من قلب الحدث.. مراسل العالم يرصد الأوضاع في الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن الغارات أسفرت عن انهيار المبنى بأكمله وسقوطه على الأرض، مما أدى إلى تواجد كبير لسيارات الإسعاف والدفاع المدني في الموقع. كما تواجد عدد كبير من السكان لمساعدة الطواقم الطبية والمدنية في محاولة لإنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض.

وأشار مراسل العالم إلى أن الإعلام الإسرائيلي ادعى أن الغارات كانت تستهدف شخصية كبيرة في حزب الله، إلا أن القسم الأمني اللبناني أكد أنه من الضروري انتظار بيان رسمي من حزب الله للتحقق من هذه المعلومات.

وأوضح مراسل العالم إن المشهد في منطقة الجاموس يظهر دمارًا كبيرًا، حيث تواجدت طواقم الإسعاف والإطفاء بكثافة.، مشيرا إلى أن منطقة الجاموس هي منطقة تجارية مكتظة بالسكان في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مراسل العالم إن العديد من السكان الذين كانوا يقيمون في البنايات المجاورة لموقع الاستهداف غادروا المكان بسرعة، حاملين معهم ما استطاعوا من متاعهم، كان الأطفال في حالة من الخوف الشديد جراء أصوات الغارات.

ونوه مراسل العالم أن أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني تواصل جهودها في الموقع، حيث دخلت أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى المنطقة خلال الدقائق القليلة الماضية ما يظهر حجم الدمار الذي حصل.

هذا وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام ان طائرة 'f35 إسرائيلية استهدفت بصاروخين شقة في المنطقة المكتظة بالأبنية السكنية؛ وادعت وسائل إعلام عبرية ان هدف الغارة هو إبراهيم عقيل قائد منظومة العمليات الخاصة بحزب الله؛

بدوره زعم موقع واللا الإسرائيلي ان تقديرات أولية تفيد بأن الغارة الإسرائيلية نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله؛ بينما نقلت القناة الاسرائيلية الـ13 عن مصدر كبير ان تل أبيب اختارت مسارا واضحا في الشمال وأن سياسة الهجمات سوف تستمر.