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الدفاع المدني اللبناني: انهيار مبنيين سكنيين في محلة الجاموس بضاحية بيروت الجنوبية نتيجة العدوان الإسرائيلي

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

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