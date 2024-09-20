العراق يستحوذ على نظام الدفاع الجوي "تشيونغونغ-Ⅱ"

العالم _ العراق

وتتكون بطارية نظام "تشيونغونغ-Ⅱ" من 4 قاذفات صواريخ متنقلة تحمل كل منها 8 أنابيب لإطلاق الصواريخ، ورادار متعدد الوظائف، ومركز القيادة والتحكم.

ويشكل نظام تشيونغونغ-Ⅱ محور استراتيجية الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية المصممة لاعتراض الصواريخ والطائرات القادمة في المقام الأول للحماية من التهديدات الكورية الشمالية.

وبهذا يصبح العراق ثالث دولة في الشرق الأوسط تشتري نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي بعد الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 والمملكة العربية السعودية في فبراير هذا العام.

ويتم تصنيع الصواريخ والنظام المتكامل لنظام "تشيونغونغ-Ⅱ" بواسطة شركة "إل أي جي نكس ون"، وتوفر شركة "هانهوا سيستمز" الرادار، وتصنع شركة "هانهوا إيروسبيس" قاذفات الصواريخ والمركبات.

وتتطلع شركة "إل أي جي نكس ون" إلى أن يؤدي نشر نظام "تشيونغونغ-Ⅱ" القائم على التكنولوجيا المتقدمة، في شبكات الدفاع الجوي للدول الثلاث في الشرق الأوسط إلى تمهيد الطريق لصادرات الأنظمة للصواريخ الاعتراضية طويلة المدى وعالية الارتفاع إلى هذه الدول.