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صافرات الإنذار تدوي في 33 منطقة بالجليل الأعلى في الدقائق الأخيرة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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