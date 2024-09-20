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المتحدثة باسم الحكومة الايرانية:

جريمة "البيجر" كشفت مستويات جديدة من الارهاب الصهيوني

جريمة
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

رأت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية " فاطمة مهاجراني" بأن جريمة تفجير اجهزة الاتصالات (البيجر) في لبنان كشفت مستويات جديدة من الارهاب والاجرام الصهيوني امام اعين العالم اجمع.

العالم - إيران

وفي منشور لها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "اكس"، كتبت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني:" أثناء زيارتي للسيد مجتبى أماني سفير إيران الموقر في لبنان، اطلعت على سيرعلاجه وتمنيت له الشفاء العاجل والتام ".

واضافت بأن السفير الايراني اوضح بأن اجهزة النداء تستخدم على نطاق واسع في لبنان وبين كافة صفوف الشعب اللبناني حتى في صفوف الطلاب ايضا.

وتابعت بأن الكيان الصهيوني قد استخدم ارهاب الدولة المنظم هذه المرة في لبنان كما يحصل في غزة، ورأت انه وباستشهاد العشرات من المدنيين وإصابة الالاف من المواطنين اللبنانيين بتفجير أجهزة الاتصالات، فقد كشفت هذه الجريمة مستويات جديدة من الارهاب والاجرام الصهيوني امام اعين العالم اجمع.

هذا وقد شهد لبنان يومي الثلاثاء والاربعاء 17 و 18 ايلول /سبتمبر عمليات تفجير اجهزة النداء (البيجر)واجهزة الاتصال اللاسلكية وانظمة الاتصالات من قبل الكيان الصهيوني راح ضحيتها ما لا يقل عن 37 شهيدا و أكثر من 4 آلاف جريح.

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