الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: حزب الله أطلق منذ صباح اليوم 170 صاروخا تجاه الشمال

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :