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وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء و59 جريحا حتى الان جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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