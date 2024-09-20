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13 شهيدا بينهم 3 أطفال و3 نساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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