المقاومة اللبنانية تستهدف مقار قيادية واستخبارية وجوية للاحتلال

ألعالم - لبنان

وأفادت مصادر اعلامية لبنانية، ان مجاهدي المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.

واضافت ان مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا ايضا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

كما استهدف المقاومون مقر الاستخبارات الرئيسة في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا مرتين متتاليتين.

وفي المقابل، نشرت وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني، في أنباء أولية عن إصابة مباشرة لمبنى في روش بينا شرق صفد.