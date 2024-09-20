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المقاومة اللبنانية تستهدف مقار قيادية واستخبارية وجوية للاحتلال

المقاومة اللبنانية تستهدف مقار قيادية واستخبارية وجوية للاحتلال
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية في لبنان اليوم الجمعة، مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم، ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون، وكذلك قصفوا مقر الاستخبارات الرئيسة في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

ألعالم - لبنان

وأفادت مصادر اعلامية لبنانية، ان مجاهدي المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.

واضافت ان مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا ايضا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

كما استهدف المقاومون مقر الاستخبارات الرئيسة في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا مرتين متتاليتين.

وفي المقابل، نشرت وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني، في أنباء أولية عن إصابة مباشرة لمبنى في روش بينا شرق صفد.

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