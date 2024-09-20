المقاومة اللبنانية تستهدف مقار قيادية واستخبارية وجوية للاحتلال

ألعالم - لبنان
وأفادت مصادر اعلامية لبنانية، ان مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
واضافت ان مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا ايضا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
كما استهدف المقاومون مقر الاستخبارات الرئيسة في المنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات في قاعدة ميشار بصليات من صواريخ الكاتيوشا مرتين متتاليتين.
وفي المقابل، نشرت وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني، في أنباء أولية عن إصابة مباشرة لمبنى في روش بينا شرق صفد.