فيديو خاص: بلدة قباطية جنوب جنين تودع شهداءها

العالم - مراسلون

وقال أحد المقاومين من كتيبة جنين لمراسلة العالم: إن كتيبة جنين موجودة في كل مكان بشكل مجموعات، ورسالتنا للاحتلال الإسرائيلي أن الحاضنة الشعبية معنا، ودائما تدعمنا الشعب الفلسطيني سوف يبقى على نهج المقاومة باذن الله حتى دحر الاحتلال".

شهد هذا المنزل عملية عسكرية معقدة، قتل جنود الاحتلال اربعة مقاومين على سطحه فيما، قُتل المقاوم الخامس بداخل المنزل المحاصر باشتباكات خاضها مع جيش الاحتلال، أما السادس قتله الاحتلال بعد ان اشتبك معهم، قصفوا مركبته بسلاح الجو، اما الشهيد السابع قتله قناص من سطح احد المنازل.

وقالت شاهدة عيان لمراسلة العالم: "إن قوات إسرائيلة خاصة داهمت منزلهم بدأو باطلاق الرصاص من كافة النواحي، وأطلقوا صاروخا على منزل نجلي ما تسبب بفيضان الماء، أصبحنا ننادي، إنصاب إبني جهاد، وإبن عمة أصيب بستة رصاصات".

عملية الاحتلال التي أطلق عليها "المخيمات الصيفية" في شمال الضفة الغربية، لم تنتهِ، قال جيش الاحتلال ان هذه العملية سيتم استىنافها في القرى والبلدات القريبة من مخيمات اللاجئين التي ينشط فيه المقاومين، بهدف القضاء على كل المقاومة.

لم تنتهي مطامح الرجال في وطن حر في قلب المخيمات الفلسطينية فقط، المقاومة المتجذرة في شمال الضفة الغربية تنتقل تباعا إلى القرى والبلدات المجاورة، هنا لا يزال الرجال يقاومون حتى الحرية.