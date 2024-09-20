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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة جندي من الكتيبة 50 لواء الناحال بجروح خطيرة خلال معركة جرت اليوم جنوبي القطاع

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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