بالفيديو... تفاصيل البناية المستهدفة في الضاحية الجنوبية في بيروت

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واشار الى ان انهيار مبنى كامل وتاثر مباني سكنية اخرى المجاورة له ، وهو ما يؤكد انه عدوان ارهابي استهدف الاطفال والنساء والمدنيين اكثر ما استهدف اهداف يعلنها الاعلام العبري وغير مؤكدة حتى الان اذا ما كان تم استهداف قياديين بحزب الله.

واضاف ان المنطقة مكتظة بالسكان ويوجد بها المحال التجارية والشركات والمؤسسات تجارية، مشيرا الى ان الفارق بين عملية اغتيال الشهيد فؤاد شكر وهذه العملية ان العملية كان الهدف محدد ومحصور ببنانية واحدة وتم استهدافها بصاروخ واحدة من جانب الطائرة الحربية اسرائيلية، اما عملية اليوم فهناك حديث عن صاروخين او ثلاثة صواريخ استهدفت مبنى كبير يضم العديد من العائلات.

وتابع ان يتم الان العمل على انتشال المصابين والشهداء من تحت الانقاض، لافتا الى انها عملية عسيرة كون الحادث وقع في منطقة ضيقة ودخول الجرفات يشكل صعوبة كبيرة، وسطتصاعد الادخنة، مبينا ان يوجد تواجد كبير للجماهير ووحدات من الجيش اللبناني وعناصر الامن لحزب الله.

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