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القناة 12 الإسرائيلية: أكثر من 200 صاروخ أطلق من لبنان على "إسرائيل" خلال اليوم

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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