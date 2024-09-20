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إرتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على منزلين شمال مدينة رفح إلى 15 شهيدا وعدد من الجرحى

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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