الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

إذاعة جيش الاحتلال: لا يمكن تأكيد نجاح الاغتيال إلا من خلال تأكيد رسمي للجيش "الإسرائيلي" أو لحزب الله

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :