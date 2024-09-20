الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السفارة الإيرانية في لبنان: ندين الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :