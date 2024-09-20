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وزارة الصحة الفلسطينية: 716 شهيدا بينهم 160 طفلا ونحو 5750 جريحا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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