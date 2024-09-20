الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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حركة حماس: هذا العدوان لن يفلح بتحقيق اهدافه والمقاومة ماضية في طريقها حتى التحرير والقضاء على المشروع الصهيوني في المنطقة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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