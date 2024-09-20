الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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الناطق باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام: نستنكر استمرار الولايات المتحدة في تغطية جرائم الاحتلال على حساب امن وسلامة شعوب المنطقة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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