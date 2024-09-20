ترامب لليهود الأمريكيين: إذا خسرت الانتخابات فأنتم السبب!

العالم _ الأميرکيتان

وفي حديثه خلال فعالية في واشنطن نظمها المجلس الإسرائيلي الأمريكي، كشف ترامب عن استطلاع غير محدد أظهر أن دعمه بلغ 40% بين الناخبين اليهود.

"هل يعرفون ماذا سيحدث إذا لم أفز بهذه الانتخابات؟ سيكون للشعب اليهودي الكثير من الفضل في ذلك إذا حدث ذلك، لأن.. 60% من الناس يصوتون للعدو"، في إشارة إلى الديمقراطيين، وفق تعبيره.

بعد إعلانه في وقت سابق من هذا الشهر أن "إسرائيل" ستباد إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس في نوفمبر، زاد من حدة المخاطر بإخبار حشد المجلس الإسرائيلي الأمريكي أن "إسرائيل" ستدمر في غضون عامين إذا خسر الانتخابات.

وقال ترامب: يجب أن أخبركم بحقيقة أن "إسرائيل" لن تكون موجودة في غضون عامين إذا أصبحت هاريس رئيسة".