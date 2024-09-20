اعلام عبري يدعي استهداف إبراهيم عقيل بضاحية بيروت الجنوبية.. فمن هو؟

العالم - خاص العالم

مسار واضح ينتهجه الاسرائيلي بشأن الجبهة الشمالية اي اللبنانية؛ يتمثل بسياسات استهداف وهجمات مستمرة؛ هذه تصريحات تناقلتها وسائل اعلام اسرائيلية عن قياديين في كيان الاحتلال.

كان اخرها الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية؛ ما أدى إلى استشهاد واصابة عشرات المدنيين وخلفت اضرارا مادية كبيرة في مبنيين مستهدفين فضلا عن الاضرار التي لحقت بالمباني المجاورة، علما أن المنطقة مزدحمة ومكتظة بالسكان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي في بيان مقتضب ان جيش الدفاع شن غارة دقيقة في منطقة بيروت.

إعلام الاحتلال ذكر ان هدف الغارة على هو إبراهيم عقيل قائد منظومة العمليات الخاصة بحزب الله؛ بدوره قال موقع واللا الإسرائيلي ان تقديرات أولية تفيد أن الغارة الإسرائيلية نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، أن “فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لديها توجهت من مراكز عدة إلى موقع انهيار المبنيين السكنيين في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية، نتيجة العدوان الإسرائيلي”. وأشارت إلى أن “عناصرها باشرت تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن المفقودين تحت الأنقاض”.

بدوره أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه ليس لديه علم بما إذا كانت تل ابيب قد أخطرت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجمات في بيروت، مطالبا الأمريكيين بشدة بتجنب السفر إلى لبنان أو مغادرته إذا كانوا هناك بالفعل. وأضاف كيربي في حديثه للصحفيين أنه لا يستطيع التعليق على أحدث موجة من الضربات لكنه أكد مجددا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى تجنب التصعيد في المنطقة.