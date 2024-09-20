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وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 12 شهيدا و66 جريحا بينهم 9 حالتهم حرجة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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