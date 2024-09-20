مزاعم كيان الاحتلال حول عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

وحسب ما ادعت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الغارة استهدفت بقذيفة اجتماعًا كان يضم مسؤولين في حزب الله، مما أسفر عن مقتل عدد من قادة الحزب.

وزعم موقع "واللا" الإسرائيلي أن إبراهيم عقيل كان قد أصيب بجراح يوم الثلاثاء الماضي جراء انفجار أجهزة بيجر، وتم نقله إلى شقة آمنة تابعة لحزب الله لتلقي العلاج، حيث تم استهداف الشقة لاحقًا.

فيما أدعت صحيفة هآرتس بأن قائد حزب الله، إبراهيم عقيل اغتيل عبر الغارة الإسرائيلة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما زعمت صحيفة "معاريف" فإن عقيل اغتيل ومعه محمد راجي، نائب رئيس قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية.

ونقل مراسل العالم عن صحيفة صحيفة يديعوت أحرونوت "أن ما حدث هو رسالة واضحة من الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان وحزب الله بأن "إسرائيل" لن تقبل باستمرار حالة الاستنزاف، وأن حالة الاستنزاف قد انتهت، وأن هناك رد فعل جديد على عمليات إطلاق الصواريخ، وأن "إسرائيل" قد بدأت بقواعد اشتباك جديدة مختلفة عن تلك التي اتبعتها منذ بداية السابع من أكتوبر".

وفيما قال مراسل الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن تأكيد نجاح الاغتيال أبدًا، وأن التأكيد يكون فقط من خلال بيان رسمي يصدر عن حزب الله، ودون ذلك لا يمكن تأكيد عملية مقتل إبراهيم عقيل، وفق ما يقوله درهم قنوش.

وقال مراسل العالم أنه في اجتماع القيادة الشمالية الإسرائيلية، قالوا لا تغيير حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأوامر الداخلية أو التي تُعطى للجبهة الداخلية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لما أسماه توسع الحرب مع حزب الله في الساعات المقبلة. وبأن الجيش الإسرائيلي منذ عدة أيام يتهيأ لهذه العملية، وإنه يتهيأ لما بعد هذه العملية.

هذا واستشهد 10 لبنانيين واصيب نحو 60 في عدوان اسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في حصيلة اولية، حيث لا تزال عمليات رفع الانقاض مستمرة. واغار الطيران الحربي من نوع f35 على مينيين سكنيين في منطقة القائم المعروفة بالاكتظاظ السكاني. ما ادى الى تدمير المبنيين وتضرر ابينة مجاورة.