عمليات نوعية ينفذها حزب الله ضد مواقع الاحتلال ويزف 4 شهداء

العالم - لبنان

وأكد الحزب في عدة بيانات أن هذه العمليات تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من لبنان على الكيان المحتل خلال اليوم.

وقال الحزب في بلاغ عسكري إن مجاهدي المقاومة ‏الإسلامية قصفوا للمرة الثانية، مقر الاستخبارات الرئيس في المنطقة الشمالية ‏المسؤول عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

وقصف مجاهدو المقاومة، مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، والمقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

كما قصف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية، مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا، ومقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن ‏بصليات من صواريخ الكاتيوشا، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

وقصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية، مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة بصليات من صواريخ الكاتيوشا، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، والقاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، ونقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏المطلة بصاروخ موجه واصابوها إصابة مباشرة.‏

وزف الحزب 4 شهداء على طريق القدس، هم: علي صبحي منصور “كربلاء” مواليد عام 1985 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، وحسين حسن فقيه “ساجد” مواليد عام 1996 من بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان، ومحمد علي حسن الزين “رضا” مواليد عام 1996 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، ويوسف محمد السيد “نينوى” مواليد عام 2003 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان.