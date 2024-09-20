مسؤول عسكري مصري: جاهزون لأي تهديدمن جانب "اسرائيل"

العالم _ افريقيا

وردا على سؤال هل أعاد الجيش المصري انتشار قواته في المناطق المحظورة وفق اتفاقية السلام، قال العوضي خلال حديثه لبرنامج نيوزميكر إن القوات المصرية منتشرة في جميع المناطق وعلى طول الحدود المصرية – الإسرائيلية.

وتابع: "في ظل هذه الأوضاع الملتهبة على حدود مصر مع الكيان الاحتلال لا يعقل أن نقول إن الجيش المصري سيقف مكتوف الأيدي وينتظر حتى تفاجئه "إسرائيل" بحجة اتفاق السلام، هناك حدود معينة لخرق هذه الاتفاقية ولن يقف الجيش المصري مكتوف الأيدي بحجة وجود مناطق عازلة"، على حد تعبيره.

وأكد العوضي أن الجيش المصري أعاد نشر قواته وعناصره، وأنه بلا شك تلك العناصر موجودة لتأمين الحدود ومنع أي اعتداءات على هذه الحدود.

وأضاف أن "الظروف والتحديات التي تواجه الدولة المصرية غير مسبوقة وحاليا الأوضاع كلها ملتهبة سواء من الاتجاه الغربي والجنوبي واتجاه البحر الأحمر بالإضافة إلى الأوضاع المشتعلة في غزة منذ 7 أكتوبر من عام 2023".

وأكد أن مصر حريصة كل الحرص على عدم اتساع دائرة الصراع وإيقاف النيران والوصول لحل للقضية الفلسطينية من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن الاحداث في 2008 و2014 و2012 كانت تشير إلى أن الأوضاع غير مستقرة في المنطقة، وحاليا الحرب اقتربت من عام وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وشدد على أن مصر لن تقبل بأي استفرارزات وأنها حريصة على عدم اتساع دائرة الصراع ولكن "إسرائيل" تصر على استمرار احتلال معبر رفح، وفي حال الاعتداء على الأرضي المصرية فلن يقف الجيش المصري مكتوف الأيدي.

وكشف العوضي أن المشكلة في الصراع بالمنطقة ليس الكيان لكن في المساعدين من الدول الكبرى الداعمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن الكيان الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل المدنيين بدعم من الغرب.

وقال إنه لن يكون هناك سلام بالمنطقة دون وقف حرب غزة وحل الدولتين.

وأوضح العوضي أن الدولة المصرية مستعدة لكل الخيارات والجيش المصري أصبح يعتمد على مصادر سلاح متنوع، حيث أصبح لديه أحدث الأسلحة من روسيا وفرنسا وألمانيا.

وعن التحديات الأخرى التي تواجه الدولة المصرية، قال العوضي، إن التقارب المصري التركي سيخفف التوتر في ليبيا، كما أن ⁠مصر لن تتهاون في أمنها المائي، مشيرا إلى أن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا شرط عدم إلحاق الضرر بالأمن القومي المصري.

وكشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن مصر رفضت طلب الغرب المشاركة في التصدي لضربات انصار الله اليمنية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تقم بدور إنساني لوقف الحرب في غزة، وأن الحرب على غزة قائمة بدعم عسكري أمريكي.