خلال ساعة واحدة.. حزب الله يقصف مواقع الاحتلال بنحو 200 صاروخ

العالم - خاص بالعالم

وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت باندلاع حرائق في منطقة صفد ووسط وشمال الجولان السوري المحتل من جراء الصواريخ التي أطلقها الحزب، وهروع طائرات الإطفاء لمساعدة فرق الاطفاء على إخماد الحرائق كما أكدت انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد.



وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن صفارات الإنذار دوت في عشرات المستوطنات والبلدات شمالي الجولان والجليل الأعلى وصفد والجليل الغربي بعد إطلاق المقاومة لعشرات الصواريخ ومسيرات من جنوب لبنان.

بدورها أعلنت المقاومة اللبنانية تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد مواقع للاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته وتموضعاته. واعلنت استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون ومقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار على دفعتين ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم والمقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر ومقر قيادة فرقة الجولان مئتين وعشرة في نفح ومقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة بصليات من الصواريخ مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف ومقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا، فيما استهدفوا نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع ‏المطلة بصاروخ موجه.