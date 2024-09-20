الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية: التصعيد المنفلت لن يحول دون استمرار المقاومة الاسلامية في اسناد غزة والانتصار لقضية فلسطين

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :