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مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن وضع حد لجرائم "إسرائيل" في المنطقة عبر إجراءات حاسمة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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