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مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: ندين عدوان "إسرائيل" على الضاحية ونطالب مجلس الأمن بإدانة "إسرائيل"

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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