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قديروف يوجه رسالة قاسية لـ"إيلون ماسك" بسبب "سايبر تراك"

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن الملياردير الأمريكي، رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك قام بإيقاف شاحنة "سايبر ترك" عن العمل، والتي كان قد أهداها له سابقا.

العالم _ أوروبا

وكتب قديروف على "تلغرام" ساخرا: "ربما تتذكرون هديته، الشاحنة، قمنا بتجهيزها بمدفع رشاش وأرسلناها إلى منطقة العملية العسكرية الروسية. وعملت السيارة بشكل جيد خلال المهام القتالية، وأظهرت قدرة على المناورة وحماية جيدة للطاقم".

وأضاف: "قام ماسك مؤخرا بوقف عمل الشاحنة عن بُعد. هذا ليس تصرفا رجوليا. كيف ذلك يا إيلون؟ هل هذه هي الطريقة التي تتم بها الأمور؟".

وأشار إلى أن هذا الموقف "ليس جميلا". مؤكدا أن ماسك أهدى أولا "من القلب" شاحنة باهظة الثمن، ثم قام بإيقاف تشغيلها عن بعد.

وأعلن قديروف في أغسطس أن إيلون ماسك أهداه شاحنة "سايبر ترك"، ثم وعد بإرسالها إلى الجنود في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وفي وقت لاحق، صرح رجل الأعمال الأمريكي بأنه لم يقم بإهداء قديروف شاحنة كهربائية.

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