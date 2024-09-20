الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية: من المتوقع أن الرد على اغتيال الكيان الصهيوني لإسماعيل هنية سيتم قريبا

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :