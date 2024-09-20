تجاوز كيان الاحتلال للخطوط الحمراء الى اين سيؤدي؟المقاومة في غزة لا تزال تتمتع بقدرات قتالية عالية

العالم - بانوراما

الملف الأول: استشهد اثنا عشر لبنانيا واصيب نحو 66 آخرين في عدوان اسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في حصيلة اولية



واغار الطيران الحربي الاسرائيلي من نوع اف خمسة وثلاثين الامريكي الصنع على مبنيين سكنيين في منطقة القائم المعروفة بالاكتظاظ السكاني.ما ادى الى تدمير المبنيين وتضرر ابينة مجاورة.وقال جيش الاحتلال إن هدف الغارة هو اغتيال إبراهيم عقيل قائد منظومة العمليات الخاصة بحزب الله.



الاعلام الاسرائيلي قال ان تقديرات أولية تفيد بأن الغارة استهدفت اجتماعا لقادة من حزب الله؛ البيت الابيض ادعى انه ليس على علم بالغارات وطلب من الامريكيين عدم السفر الى لبنان.

الملف الثاني: نشرت كتائب القسام مشاهد لإيقاع رتل من الآليات الإسرائيلية في كمين مركب غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وتحدثت عن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل في رفح، وايقاع أفرادها بين قتيل وجريح.