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الاحتلال يستهدف شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع بقذائف المدفعية

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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