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الاعلام العبري: نتنياهو يستدعي مسؤولي المنظومة الامنية لعقد مشاورات طارئة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

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