الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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لجان المقاومة الفلسطينية: استهداف منطقة سكنية يعتبر حلقة جديدة بالحرب المفتوحة للاحتلال وبدعم اميركي

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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