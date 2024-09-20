الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر إيرانية تنفی اغتیال نائب قائد فیلق القدس في بيروت

مصادر إيرانية تنفی اغتیال نائب قائد فیلق القدس في بيروت
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

نفت مصادر مطلعة إيرانية اغتيال نائب قائد فيلق القدس العميد محمد رضا فلاح زاده في بيروت.

العالم -إيران

وأفادت وكالة تسنيم، إن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن استشهاد العميد محمد رضا فلاح زاده نائب قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة في العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على بيروت، "مجرد أكاذيب".

وفي وقت سابق، نشرت بعض وسائل الإعلام الصهيونية أخبارًا كاذبة تزعم اغتيال نائب قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة في عدوان اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنت طائرات الكيان الصهيوني – مساء الجمعة- غارة عنيفة على بناية في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية في بيروت.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 14 شخصا وإصابة 66 آخرين في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

روابط ذات صلة

دمشق تدين الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

تجاوز كيان الاحتلال للخطوط الحمراء الى اين سيؤدي؟المقاومة في غزة لا تزال تتمتع بقدرات قتالية عالية

البنتاغون يرسل حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية لشرق المتوسط