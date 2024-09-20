مصادر إيرانية تنفی اغتیال نائب قائد فیلق القدس في بيروت

العالم -إيران

وأفادت وكالة تسنيم، إن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن استشهاد العميد محمد رضا فلاح زاده نائب قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة في العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على بيروت، "مجرد أكاذيب".

وفي وقت سابق، نشرت بعض وسائل الإعلام الصهيونية أخبارًا كاذبة تزعم اغتيال نائب قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة في عدوان اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنت طائرات الكيان الصهيوني – مساء الجمعة- غارة عنيفة على بناية في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية في بيروت.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 14 شخصا وإصابة 66 آخرين في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.