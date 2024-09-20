الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على الضاحية الى 14 شهيدا

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :