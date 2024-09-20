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في أول تعليق له على تصاعد التوتر بين الكيان وحزب الله..

بايدن: 'نعمل' على إعادة السكان لبيوتهم بجنوب لبنان وشمال الكيان المحتل

بايدن: 'نعمل' على إعادة السكان لبيوتهم بجنوب لبنان وشمال الكيان المحتل
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، أنه “يعمل” على إتاحة عودة السكان إلى منازلهم في المناطق الحدودية في جنوب لبنان وشمال الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في أول تعليق له على تصاعد التوتر بين الكيان المحتل وحزب الله.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال بايدن للصحافيين في بداية اجتماع إنه يريد “التأكد من أن الناس في شمال "إسرائيل" وكذلك جنوب لبنان قادرون على العودة إلى منازلهم، والعودة بأمان”.

وأكد بايدن ان “وزير الخارجية ووزير الدفاع وفريقنا بأكمله يعملون مع مجتمع الاستخبارات لمحاولة إنجاز ذلك. سنواصل العمل حتى ننجزه، لكن أمامنا طريق طويل لنقطعه”.

وهذا أول تعليق لبايدن في أسبوع يشهد زيادة ملحوظة في منسوب التصعيد المتواصل منذ أكثر من 11 شهرا بين الكيان المحتل لفلسطين وحزب الله، لا سيّما بعد تفجير أجهزة اتصال عائدة لمقاومي الحزب الثلاثاء والأربعاء في عملية منسوبة للكيان اللقيط، ما أسفر عن استشهاد قرابة 40 شخصا وإصابة نحو ثلاثة آلاف بجروح.

كما نفى بايدن أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة صار بعيدا عن المتناول، في أعقاب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال قال إن المسؤولين يعتقدون أنه غير مرجح.

وأصر بايدن “إذا قلت ذات يوم إنه غير واقعي، فلم لا نغادر أيضا. الكثير من الأشياء لا تبدو واقعية حتى ننجزها. علينا أن نستمر في ذلك”.

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