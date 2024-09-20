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ممثل الصين في مجلس الأمن: الهجمات في لبنان همجية ومروعة وغير مسبوقة وتنتهك القانون الإنساني ويجب محاسبة المسؤول عنها

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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