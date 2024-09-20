الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

6 شهداء ومصابون في قصف شقة سكنية في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :