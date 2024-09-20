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تخت روانجي: الكيان الإسرائيلي تجاوز الحدود وهو لا يمانع بشكل متكرر من وقف إطلاق النار في غزة فحسب بل يقوم بلعبة خطيرة في لبنان

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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