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وزير الخارجية اللبناني أمام مجلس الأمن: "إسرائيل دولة" مارقة تستخف بقرارات الشرعية الدولية ولايمكن السماح لها بالاستمرار في الإفلات من العقاب

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

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