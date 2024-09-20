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17 شهيدا بقصف الاحتلال للضاحية الجنوبية وفرق الإنقاذ تتوقع وجود المزيد من الشهداء تحت الأنقاض

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

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