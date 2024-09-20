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حزب الله ينعى القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) الذي التحق بموكب الشهداء بعد عمر حافل بالجهاد والتضحيات

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

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