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المقاومة الإسلامية في لبنان تنعى القائد المجاهد إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) شهيدا على طريق القدس
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حزب الله ينعى القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) الذي التحق بموكب الشهداء بعد عمر حافل بالجهاد والتضحيات
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17 شهيدا بقصف الاحتلال للضاحية الجنوبية وفرق الإنقاذ تتوقع وجود المزيد من الشهداء تحت الأنقاض
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وزير الخارجية اللبناني: الخيار أمام مجلس الأمن فإما الحرب وإما الالتزام بالقرار 1701 والقرارات ذات الصلة
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وزير الخارجية اللبناني أمام مجلس الأمن: "إسرائيل دولة" مارقة تستخف بقرارات الشرعية الدولية ولايمكن السماح لها بالاستمرار في الإفلات من العقاب
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تخت روانجي: الكيان الإسرائيلي تجاوز الحدود وهو لا يمانع بشكل متكرر من وقف إطلاق النار في غزة فحسب بل يقوم بلعبة خطيرة في لبنان
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المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية مجيد تخت روانجي: على المجتمع الدولي إجبار "إسرائيل" على وقف مغامراتها الخطيرة
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وزير الخارجية اللبناني أمام مجلس الأمن: ما حدث في لبنان يوم الثلاثاء هو استهداف لشعب بأكمله
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وزير الخارجية اللبناني أمام مجلس الأمن: مصداقية مجلس الأمن على المحك في التعامل مع الهجمات الإسرائيلية المعتمدة على تكنولوجيا فتاكة
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6 شهداء ومصابون في قصف شقة سكنية في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس
المقاومة الإسلامية في لبنان تنعى القائد المجاهد إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) شهيدا على طريق القدس
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش
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