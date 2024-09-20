الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تنعى المجاهد محمود ياسين حمد (فجر) شهيدا على طريق القدس

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :